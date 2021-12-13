"Не були думками у відпустці, це точно. Розуміли, що гра дуже важлива як для нас, так і для Чорноморця. Ми добре підготувалися до цієї гри. Але, на жаль, ці два м'ячі... Не годиться так.

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Це шоста поразка поспіль. Але якщо взяти частку везіння, то нам залітає все, що б'ють. За грою сьогодні награли на 5-6 забитих м'ячів, але реалізація. Зараз немає результату, ми засмучені. Є багато причин. Ми насилу вийшли з Першої ліги. Недостатньо укомплектувалися. Причини цих невдач можна пояснити: велика кількість травмованих – раз; відсутність конкуренції – це два", – сказав Кривенцов для ТК Футбол.

Після 18-ти турів УПЛ Металіст 1925 розташувався на 10-й сходинці. Востаннє харків'яни здобували очки ще у жовтні, коли перемогли Інгулець (4:0).

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