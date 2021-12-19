Центральный защитник "пивоваров" достанется Металлисту 1925 бесплатно, ведь его соглашение с Оболонью истекает 31 декабря. Безуглый станет первым зимним новичком харьковчан, сообщает Footboom.

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Официально о переходе 26-летнего защитника, который может сыграть и на правом фланге, должны объявить в ближайшее время, однако все детали уже согласованы. Воспитанник Шахтера выступал за Оболонь с 2017 года, а теперь пойдет на повышение. В сезоне 2021/22 провел 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, Металлист 1925 завершил первую часть сезона на 10-м месте УПЛ, набрав 19 очков. Команда Валерия Кривенцова провалила последние матчи, проиграв 6 поединков кряду.

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