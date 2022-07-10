Харків'яни на своєму офіційному сайті повідомили про переходи 29-річного Ігоря Курила і 33-річного Ярослава Мартинюка. Новачки отримали 17 та 8 номери відповідно, подробиці контрактів не розголошуються.

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Курило 5 років виступав за Агробізнес. У минулому розіграші Першої ліги центрбек провів 19 матчів, в яких оформив 1+2. Натомість Мартинюк вже має чималий досвід на рівні УПЛ (98 матчів, 2 голи). Попереднім клубом хавбека був Рух, в якому він носив капітанську пов'язку.

Це перші трансфери Металіста 1925 у літнє міжсезоння. Перед вимушеним завершенням минулого сезону харків'яни йшли на десятій сходинці УПЛ.

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