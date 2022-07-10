Харьковчане на своем официальном сайте сообщили о переходах 29-летнего Игоря Курило и 33-летнего Ярослава Мартынюка. Новички получили 17 и 8 номера соответственно, подробности контрактов не разглашаются.

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Курило 5 лет выступал за Агробизнес. В прошлом розыгрыше Первой лиги центрбек провел 19 матчей, в которых оформил 1+2. А вот Мартынюк имеет немалый опыт на уровне УПЛ (98 матчей, 2 гола). Предыдущим клубом хавбека был Рух, в котором он носил капитанскую повязку.

Это первые трансферы Металлиста 1925 в летнее межсезонье. Перед вынужденным завершением в прошлом сезоне харьковчане шли на десятой строчке УПЛ.

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