21-річний бразилець більше не є гравцем Металіста 1925, повідомляє прес-служба клубу. Співпрацю припинено за згодою сторін.

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До харків'ян Вендел перебрався у серпні 2022 року, підписавши контракт на рік з опцією пролонгації, але відтоді награв всього 42 хвилини у 3 поєдинках.

Раніше Да Сілва грав за бразильські Інтер де Лімейра та XV Пірасікаба на юнацькому рівні, а також за Вовчанськ, де провів 15 матчів у Другій лізі та 2 матчі у Кубку України, у яких відзначився 4 голами.

До слова, Вендел – підопічний футбольної агенції "Etafi Sports", яка належить легендам харківського футболу Клейтону Шав'єру й Едмару. Останній зараз тренує Металіст 1925 разом із Олегом Голодюком.