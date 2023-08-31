Напередодні ЗМІ інформували про серйозні фінансові проблеми власників Металіста 1925, викликані ракетними обстрілами окупантів. Повідомлялось, що клуб швидше за все припинить своє існування.

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Згодом коментар щодо ситуації дав генеральний директор "жовто-синіх" Ярослав Вдовенко, запевнивши, що ситуація стабільна і команда продовжить виступи в УПЛ. Наприкінці дня своє слово сказав і виконавчий директор харків'ян Андрій Нєдєлін, зазначивши, що "Металіст 1925 фактично помер", і все залежатиме від переговорів, які відбудуться 31 серпня.

Сьогодні клубна прес-служба у Telegram-каналі виклала відео з тренування команди, підписавши його: "Готуємося дати бій Руху у неділю на Арені Львів", таким чином натякнувши, що Металіст 1925 житиме.

До слова, дуель з Рухом запланована на 3 вересня, початок зустрічі о 19:00.

Нагадаємо, після 5-ти турів Металіст 1925 у турнірній таблиці УПЛ йде дев'ятим, набравши 6 очок (і має гру в запасі).

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