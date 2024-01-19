Харків'яни підписали воротаря Ярослава Проценка, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

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Контракт розрахований на 3 роки, а про умови переходу не розголошують. Першу частину сезону Проценко провів у складі Гірник-Спорта.

За свою кар'єру Ярослав встиг пограти за Олександрію, Лівий берег та Гірник-Спорт. У складі останнього в цьому сезоні зіграв у 15 поєдинках.

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