Металіст 1925 оголосив про трансфер голкіпера
12:54 - Читать на русском
Воротар Ярослав Проценко офіційно приєднався до Металіста 1925.
Харків'яни підписали воротаря Ярослава Проценка, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.
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Контракт розрахований на 3 роки, а про умови переходу не розголошують. Першу частину сезону Проценко провів у складі Гірник-Спорта.
За свою кар'єру Ярослав встиг пограти за Олександрію, Лівий берег та Гірник-Спорт. У складі останнього в цьому сезоні зіграв у 15 поєдинках.
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