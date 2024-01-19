Харьковчане подписали вратаря Ярослава Проценко, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Контракт рассчитан на 3 года, а об условиях перехода не разглашают. Первую часть сезона Проценко провел в составе Горняк-Спорта.

За свою карьеру Ярослав успел поиграть за Александрию, Левый берег и Горняк-Спорт. В составе последнего в этом сезоне сыграл в 15 поединках.

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