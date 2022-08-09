Черговим новачком Металіста 1925 став воротар Олег Мозіль, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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Про терміни та умови угоди не повідомляється. 26-річний голкіпер виступатиме за команду Валерія Кривенцова під номером 37.

Нагадаємо, Мозіль – вихованець львівських Карпат, за які, однак, не зіграв жодного матчу. На професіональному рівні дебютував за чернівецьку Буковину. Встиг пограти за Львів та Полісся. Останнім клубом Олега був Агробізнес, в якому він провів останні два сезони (57 офіційних матчів). Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

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