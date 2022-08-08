Черговими новобранцями Карпат стали Артур Рябов та Олександр Климець, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Терміни та умови контрактів не повідомляються, відомо лише, що обидва гравці перейшли у команду Андрія Тлумака у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник Рябов – вихованець Волині, за яку провів останні 4 сезони. У Карпатах виступатиме під номером 16. Transfermarkt оцінює його у 175 тисяч євро.

22-річний захисник Климець розпочинав у володимир-волинському BRW-ВІК. З 2018 року виступав за Волинь. У львівській команді носитиме футболку з цифрою 17 на спині. Transfermarkt править за нього 125 тисяч євро.

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