"Ці півтора року, які я провів у Металісті 1925, оцінюю дуже позитивно. Хороший етап, було максимально багато гарних емоцій. Починаючи від виходу до УПЛ та закінчуючи вже безпосередньо матчами в Прем’єр-лізі на домашньому стадіоні, коли приходили вболівальники. Це було дуже класно.

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Я дебютував в УПЛ, забив перший гол команди в еліті. Це була дуже яскрава подія, вона залишиться яскравим спогадом про цю команду. Ввійшов в історію Металіста 1925. Про цей клуб залишаються тільки гарні спогади, враження. Можу сказати лише добрі слова про команду, починаючи від охоронця на базі й до головного тренера.

Клубу можу побажати розвитку. Я знаю, що в них амбітні завдання, цілі. Дуже шкода, що війна зіпсувала всі плани. Але, думаю, що клуб витримає та прорветься далі. Бажаю успіхів, а вболівальникам – мирного неба над головою. Залишатися живими, здоровими та бути людьми", – цитує Батюшина офіційний сайт харківського клубу.

Нагадаємо, Юрій виступав за Металіст 1925 з січня 2021 року. Минулого сезону провів за "синьо-жовтих" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює 29-річного гравця у 400 тисяч євро.

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