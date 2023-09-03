"Цього тижня стало відомо, що головний інвестор клубу "АЕS Group" через ракетні атаки на підприємствах компанії втратив можливість фінансувати Металіст 1925. Відтак Володимир Носов, уродженець Харкова, не зміг стояти осторонь проблеми Металіста 1925. Не міг дивитися, як його рідне місто, яке має чудові футбольні традиції може залишитися без футболу, без свого самобутнього та амбітного представника в еліті українського футболу.

Металіст 1925 продовжить існування – клуб знайшов нового інвестора та готується до наступного матчу

Для Металіста 1925 підтримка від Володимира Носова є надзвичайно важливою. Клуб, який поступово розвивався, від аматорського чемпіонату України до найсильнішого дивізіону вітчизняного футболу – міг припинити своє існування. Коли щодня прилітають ракети – подібна підтримка є надзвичайно цінною. Тож, зважаючи на наш запит, від топ-менеджменту Металіста 1925 та "АЕS Group", Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором", – йдеться у заяві на офіційному сайті Металіста 1925.

Нагадаємо, Металіст 1925 залишився без інвестора, який сильно постраждав через російські обстріли. Через відсутність фінансування харківський клуб ризикував навіть припинити існування.

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