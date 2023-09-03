"На этой неделе стало известно, что главный инвестор клуба "АЕЅ Group" из-за ракетных атак на предприятиях компании потерял возможность финансировать Металлист 1925. Поэтому Владимир Носов, уроженец Харькова, не смог стоять в стороне от проблемы Металлиста 1925. Не мог смотреть, как его родной город, который имеет замечательные футбольные традиции может остаться без футбола, без своего самобытного и амбициозного представителя в элите украинского футбола.

Металлист 1925 продолжит существование – клуб нашел нового инвестора и готовится к следующему матчу

Для Металлиста 1925 поддержка от Владимира Носова является чрезвычайно важной. Клуб, который постепенно развивался, от любительского чемпионата Украины до сильнейшего дивизиона отечественного футбола – мог прекратить свое существование. Когда ежедневно прилетают ракеты – подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента Металлиста 1925 и "АЕЅ Group", Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором", – говорится в заявлении на официальном сайте Металлиста 1925.

Напомним, Металлист 1925 остался без инвестора, который сильно пострадал из-за российских обстрелов. Из-за отсутствия финансирования харьковский клуб рисковал даже прекратить существование.

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