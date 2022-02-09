Металіст 1925 зустрічався з польською Ресовією в рамках товариського матчу. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Товариський матч

Металіст 1925 – Ресовія – 1:0

Гол: Русин, 4

Металіст 1925 оголосив про двох нових спаринг-партнерів – серед них представник УПЛ

Харків'яни святкували взяття воріт вже на 4-й хвилині. На простріл Кевіна Дуруеке вдало відгукнувся півзахисник Металіста 1925 Ростислав Русин.

Перед свистком на перерву футболісти Ресовії мали чудову нагоду вирівняти становище, але воротар харків'ян Денис Сидоренко парирував пенальті. Другий тайм минув спокійно, і підопічні Валерія Кривенцова зуміли втримати мінімальну перемогу над найстарішим клубом Польщі, який зараз виступає у місцевій Другій лізі.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Металіст 1925 розташувався на 10-й сходинці.

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