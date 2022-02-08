Металіст 1925 оголосив про двох нових спаринг-партнерів – серед них представник УПЛ
15:20 - Читать на русском
Металіст 1925 продовжує готуватись до поновлення сезону – харків'яни домовились про ще два контрольних поєдинки.
Харківський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про проведення ще двох спарингів – проти вірменського Алашкерта та львівського Руху.
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Матч з чемпіоном Вірменії запланований на 14 лютого, початок о 16:00, а гра з Рухом відбудеться 18-го числа, початок також о 16:00. Також, 18 лютого Металіст 1925 зустрінеться з Оболонню.
До слова, харків'яни наразі посідають десяте місце в УПЛ, маючи в активі 19 пунктів.
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