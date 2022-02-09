Металлист 1925 года встречался с польской Ресовией в рамках товарищеского матча. Читайте отчет поединка на Футбол 24.

Товарищеский матч

Металлист 1925 – Ресовия – 1:0

Гол: Русин, 4

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Харьковчане праздновали взятие ворот уже на 4-й минуте. На прострел Кевина Дуруэке удачно отозвался полузащитник Металлиста 1925 Ростислав Русин.

Перед свистком на перерыв у футболистов Ресовии была прекрасная возможность выровнять положение, но вратарь харьковчан Денис Сидоренко парировал пенальти. Второй тайм прошел спокойно, и подопечные Валерия Кривенцова сумели удержать минимальную победу над старейшим клубом Польши, который сейчас выступает в местной Второй лиге

Напомним, после 18-ти туров УПЛ Металлист 1925 года расположился на 10-й строчке.

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