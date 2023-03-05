Металлист 1925 в рамках 16-го тура УПЛ встретится с Шахтером. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер круто начал 2023-й год, прорвавшись в 1/8 финала Лиги Европы и разгромив Минай в УПЛ (4:1). "Оранжево-черные" демонстрировали такой же качественный футбол, как и осенью, чего не скажешь о конкурентах – Динамо и СК Днепр-1 провалились сразу с возобновлением сезона. Сегодня "горняки" могут наказать их за осечки.

В случае победы над Металлистом 1925 подопечные Игора Йовичевича сравняются по очкам с днепровцами, а от киевлян оторвутся аж на шесть зачетных баллов. Правда, дончанам не стоит думать о таких вещах до финального свистка – в матче первого круга переиграть харьковчан им не удалось, а в новом году команда регулярно пропускает в результате грубых индивидуальных ошибок защитников. Да и Трубин неделю назад подкачал, допустив ляп.

Делать далеко идущие выводы относительно качества атаки Шахтера тоже рано. Да, они переехали закарпатский автобус в предыдущем туре, но лучше всего дончане выглядят в режиме контратак. Если Металлист 1925 качественно припаркуется, то у "горняков" могут возникнуть проблемы. В текущем сезоне УПЛ они уже не раз обожглись с низкими блоками.

Проблема "желто-синих" заключается в качестве обороны. В первом круге чемпионата Металлист 1925 имел худшую защиту, допустив моментов у собственных ворот аж на 23,5 xG – если бы не фантастическая форма голкипера Мозиля, то команда шла бы на предпоследней позиции в турнирной таблице. Поединок с Александрией во вторник показал, что в данном аспекте за зиму ничего не изменилось – забив трижды на выезде, харьковчане и пропустили трижды.

Словом, Металлист 1925 одинаково опасен и уязвим. Что перевесит в сегодняшнем матче против Шахтера? В предыдущих сезонах ответ был очевиден, однако в этом году возможны любые варианты. Будем смотреть.

Кадровая ситуация

В состав Металлиста 1925 возвращается Курило, который пропускал матч с Александрией из-за дисквалификации. Под сомнением остается участие Мозиля и Габелко. Оба не играли во вторник, однако перед поединком с Шахтером тренировались в общей группе.

Швед и Крыськив вернулись к работе с первой командой "горняков", но вряд ли Игор Йовичевич выпустит их в старте. Впереди – важный матч с Фейеноордом, поэтому лидеров надо поберечь (хотя на замену они могут и выйти). В лазарете остаются Корниенко и Очеретько.

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Шахтер

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Безуглый, Шершень – Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Бычек, Ременюк – Дудик

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Назарина – Зубков, Судаков, Топалов – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Фаворит очевиден. Шахтер сейчас на ходу, а шанс догнать СК Днепр-1 в турнирной таблице чрезвычайно мотивирует команду. Впрочем, Металлист 1925 должен дать бой – учитывая неаккуратность игры защитников "оранжево-черных", хотя бы один гол команда может провести. Вообще, легкой прогулки для дончан не будет, но вряд ли харьковчане смогут зацепиться за очки.

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