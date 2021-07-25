Харків після колапсу старого Металіста в 2016 році не залишився без матчів УПЛ, адже там чотири роки виступав Шахтар, однак місцеві вболівальники надавали перевагу Металісту 1925 – цей проєкт було створено для порятунку футболу в місті. Клуб стабільно бив рекорди відвідуваності для ПФЛ, однак довго не міг повернутись в еліту. Команда двічі поспіль залишалась четвертою в Першій лізі, однак в травні 2021-го харків'яни таки пробилися в УПЛ.

"Металіст 1925 тут ніхто і звати ніяк": на ОСК Металіст сплюндрували символіку новачка УПЛ

Втім, цій події прямо зараз тішаться не всі. Міська влада зробила ставку на всебічну підтримку Металіста Ярославського, частина вболівальників також підтримала старий-новий проєкт олігарха, а його співробітники вже наводять свої порядки у роздягальні Металіста 1925. Керівництво обох клубів почало відверту війну, в якій у 1925 значно менше ресурсів. Втім, команда Валерія Кривенцова цілком може відстояти свій авторитет на футбольному полі.

Благо, перед початком нового сезону "жовто-сині" непогано підсилились – у харківський колектив прийшли Задерака, Русин, Протасов, Єрмаков, Шеліхов і Фабінью, за плечами яких купа матчів в УПЛ, а з Боснії виписали 18-річного центрбека Квакіча. До цього слід додати Голодюка, Западню, Криськіва та Жичикова, які прийшли у команду ще раніше. З нинішнім складом харків'яни цілком можуть чіплятись за середину таблиці.

На зборах Металіст-1925 провів 5 спарингів, здобувши три переконливих перемоги – над Вовчанськом (2:0), Полтавою (2:0) і Кривбасом (3:1) – однак в останніх двох контрольних поєдинках були зафіксовані поразка від Альянса (1:3) та нічия з Краматорськом (1:1). Найкращими бомбардирами стали Пономар і Дмитренко (по 2 голи). Словом, у Валерія Кривенцова зібрався доволі агресивний і забивний колектив, на який цікаво буде поглянути в еліті.

Рух також не залишав нас без новин. Протягом останніх тижнів клуб воював з УАФ за стадіон – львів'яни заявились на "Україну", але вже наступного дня виявилось, що УАФ не акредитувала її на матчі УПЛ. Григорія Козловського явно підштовхували до контракту з Ареною Львів, але його настільки не влаштовували умови, що клуб почав погрожувати знятись з чемпіонату. Зрештою, все завершилось переїздом на Арену Львів.

На трансферному полі Рух також був активним. За літо команду покинули центрбеки Зец і Сігурдссон, фулбек Гліга, опорник Копина та воротар Мисик – в принципі, ці втрати важко назвати критичними, хоча протягом сезону відсутність дублерів в обороні може датися взнаки. Крім того, у Франції відправився Кухаревич. Поповнення ж виявилось досить потужним: позицію голкіпера закрив Паньків, фланги атаки посилили Кузик та Альварена, а в середню лінію прийшов Оріховський – втім, команді явно не вистачає нових оборонців. Львів'яни придбали лишень 18-річного центрального захисника Дідика, а на позицію лівого фулбека заявили юних вихованців (20-річного Ляха й 19-річного Леня).

Однак, на зборах Рух виглядав надзвичайно потужно. У 7 спарингах підопічні Івана Федика здобули 5 перемог, забивши 14 голів – 6 з них прилетіло у ворота Леокераміки. Крім цього клубу, "жовто-чорні" били Волинь (2:1), Верес (1:0), Прикарпаття (2:1) та власних юніорів (2:1). Зупинити цю машину зуміли лишень Агробізнес (1:1) і Нива (0:1). Очевидно, львів'яни підготували під УПЛ щось дуже цікаве.

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Рух

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Криськів, Голодюк, Батюшин – Пономар

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Стаменкович, Лях – Мартинюк, Федорчук – Бойчук, Оріховський, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди круто виглядали на зборах, багато забиваючи, однак і пропущених голів вистачало. За Рух сьогодні гратиме фактор досвіду, зіграність та дещо сильніший склад, але Металіст 1925 має перевагу рідного поля – дебютанти УПЛ за підтримки власних трибун часто набирають очки.

Нинішнім харків'янам цілком до снаги продовжити тренд. Навряд чи можна говорити про перемогу над львів'янами, однак за результативну нічию команда може зачепитись.

Золоті 70-ті: Блохін + супержінка, Гаррінча повільно вмирає, трилер 4:4 з українцями і ще 27 фото "старої школи"