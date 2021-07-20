"Все, що потрібно знати про "відродження" футболу в Харкові. Сьогодні, в рамках "приватно-міського партнерства", під крики "Слава КПРС" "відродили" домашню роздягальню ФК Металіст 1925 на ОСК Металіст! Де цієї весни, за тиждень до старту чемпіонату, був проведений капітальний ремонт обох роздягалень і виконаний брендинг нашої домашньої роздягальні в клубні кольори.

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Однак ніщо не завадило сьогодні запопадливим "реконструкторам" без докорів сумління демонтувати цю обробку, причому ніхто навіть не поцікавився думкою клубу Металіст 1925, не проговорив механізм компенсації за заподіяну шкоду (в рахунок майбутньої оренди та інше). Просто взяли, знищили, показавши зайвий раз, що ви – Металіст 1925 – тут ніхто і звати вас ніяк! Хочеться відзначити, що Металіст 1925 має чинний договір з ОСК Металіст до кінця сезону 2022/2023. При цьому, поступившись одним з приміщень роздягалень на користь ФК Метал. Якраз ту саму, яку вони хотіли використовувати як домашню.

Судячи з фото, доступних в коментарях, гадаю, знову слід очікувати переїзд "грози авторитетів" українського футболу в приміщення "відродженої" роздягальні. Цей пост висловлює особисту думку автора і жодним чином не пов'язаний з його посадою", – написав Нєдєлін у Facebook.

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