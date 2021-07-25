Харьков после коллапса старого Металлиста в 2016 году не остался без матчей УПЛ, ведь там четыре года выступал Шахтер, однако местные болельщики предпочитали Металлист 1925 – этот проект был создан для спасения футбола в городе. Клуб стабильно бил рекорды посещаемости для ПФЛ, однако долго не мог вернуться в элиту. Команда дважды подряд оставалась четвертой в Первой лиге, однако в мае 2021-го харьковчане таки пробились в УПЛ.

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Впрочем, этому событию прямо сейчас радуются не все. Городская власть сделала ставку на всестороннюю поддержку Металлиста Ярославского, часть болельщиков также поддержала старый-новый проект олигарха, а его сотрудники уже наводят свои порядки в раздевалке Металлиста 1925. Руководство обоих клубов начало откровенную войну, в которой у 1925 значительно меньше ресурсов. Впрочем, команда Валерия Кривенцова вполне может отстоять свой авторитет на футбольном поле.

Благо, перед началом нового сезона "желто-синие" неплохо усилились – в харьковский коллектив пришли Задерака, Русин, Протасов, Ермаков, Шелихов и Фабинью, за плечами которых куча матчей в УПЛ, а из Боснии выписали 18-летнего центрбека Квакича. К этому следует добавить Голодюка, Западню, Крыськива и Жичикова, которые пришли в команду еще раньше. С нынешним составом харьковчане вполне могут цепляться за середину таблицы.

На сборах Металлист-1925 провел 5 спаррингов, одержав три убедительных победы – над Волчанском (2:0), Полтавой (2:0) и Кривбассом (3:1) – однако в последних двух контрольных поединках были зафиксированы поражение от Альянса (1:3) и ничья с Краматорском (1:1). Лучшими бомбардирами стали Пономарь и Дмитренко (по 2 гола). Словом, у Валерия Кривенцова собрался довольно агрессивный и забивной коллектив,на который интересно будет взглянуть в элите.

Рух также не оставлял нас без новостей. В течение последних недель клуб воевал с УАФ за стадион – львовяне заявились на "Украину", но уже на следующий день оказалось, что УАФ не аккредитовала ее на матчи УПЛ. Григория Козловского явно подталкивали к контракту с Ареной Львов, но его настолько не устраивали условия, что клуб начал угрожать сняться с чемпионата. В конце концов, все завершилось переездом на Арену Львов.

На трансферном поле Рух также был активным. За лето команду покинули центрбеки Зец и Сигурдссон, фулбек Глига, опорник Копина и вратарь Мысык – в принципе, эти потери трудно назвать критическими, хотя в течение сезона отсутствие дублеров в обороне может проявиться. Кроме того, во Францию отправился Кухаревич. Пополнение же оказалось достаточно мощным: позицию голкипера закрыл Панькив, фланги атаки усилили Кузык и Альварена, а в среднюю линию пришел Ореховский – впрочем, команде явно не хватает новых защитников. Львовяне приобрели только 18-летнего центрального защитника Дидыка, а на позицию левого фулбэка заявили юных воспитанников (20-летнего Ляха и 19-летнего Леня).

Однако, на сборах Рух выглядел очень мощно. В 7 спаррингах подопечные Ивана Федыка получили 5 побед, забив 14 голов – 6 из них прилетели в ворота Леокерамики. Кроме этого клуба, "желто-черные" били Волынь (2:1), Верес (1:0), Прикарпатье (2:1) и собственных юниоров (2:1). Остановить эту машину сумели только Агробизнес (1:1) и Нива (0:1). Очевидно, львовяне подготовили под УПЛ-то очень интересное.

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Рух

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок - Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин - Пономарь

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Стаменкович, Лях – Мартынюк, Федорчук – Бойчук, Ореховский, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды круто выглядели на сборах, много забивая, но и пропущенных голов хватало. За Рух сегодня будет играть фактор опыта, сыгранность и несколько сильнее состав, но Металлист 1925 имеет преимущество родного поля – дебютанты УПЛ при поддержке собственных трибун часто набирают очки.

Нынешним харьковчанам вполне по силам продолжить тренд. Вряд ли можно говорить о победе над львовянами, однако за результативную ничью команда может зацепиться.

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