За Металіст 1925 дещо прикро. Харків'яни програли чотири матчі поспіль, однак на цьому відрізку довелося зустрітись з Поліссям, Шахтарем і Динамо. І кожному з цих топів "жовто-сині" дали серйозний бій. Житомиряни тріумфували у рівному поєдинку завдяки пенальті, з "гірниками" цілу годину тримали впевнені "нулі", а з киянами до останніх хвилин був шанс на нічию 3:3.

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Також була поразка від Вереса з чотирма пропущеними, однак підопічні Олега Голодюка залишились у меншості ще на 9-й хвилині. І забили тричі – могли й четвертий провести, але арбітри проморгали пенальті. На жаль, за старання очок не дають, тож Металіст 1925 залишився у двох очках від зони плей-офф за виживання.

Сьогодні харків'янам дуже важливо зачепитись хоча б за нічию, адже Олександрія відстає на два залікових бали. Підопічні Руслана Ротаня мають схожу з Металістом 1925 історію – команда протягом останнього місяця явно прогресувала, видавши серію хороших матчів. "Аграрії" гідно виглядали на тлі СК Дніпро-1 і Руха, здолали Верес і ледь не перемогла Кривбас (криворіжці переломили хід гри в останні 5 хвилин).

Навіть наявність перемоги не дозволила Олександрії покинути зону перехідних матчів. Її можна покинути, навіть розписавши нічию – але для цього також потрібна поразка Оболоні від Динамо з різницею в два голи. Варіант цілком реальний, хоча краще все ж перемогти. Була б четверта перемога в чемпіонаті.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рудавський, Кравченко, Вачіберадзе – Михайленко, Калітвінцев, Ковалець

Дискваліфіковані: Бичек (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Олександрія

Металіст 1925: Сидоренко – Капінус, Курило, Є. Ткачук, Фарина – Габелок, А. Ткачук, Мартинюк – Арі, Борячук, Дмитренко

Олександрія: Шевченко – Скорко, Логінов, Савченко, Копина – Сігєєв, Шостак, Плакса – Джевані, Погорілий, Шулянський

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Робити прогнози на такі матчі важко. Команди рівні, проблеми й переваги однакові, а кількість рандомних факторів УПЛ величезна. Тим не менш, є сенс поставити на нормальну таку кількість голів. Оборона у обох колективів неідеальна, пропускають вони регулярно, забивають у відповідь теж часто. Мають "пробити" ТБ 2,5.

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