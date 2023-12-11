За Металлист 1925 несколько обидно. Харьковчане проиграли четыре матча подряд, однако на этом отрезке пришлось встретиться с Полесьем, Шахтером и Динамо. И каждому из этих топов "желто-синие" дали серьезный бой. Житомиряне торжествовали в равном поединке благодаря пенальти, с "горняками" целый час держали уверенные "нули", а с киевлянами до последних минут был шанс на ничью 3:3.

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Также было поражение от Вереса с четырьмя пропущенными, однако подопечные Олега Голодюка остались в меньшинстве еще на 9-й минуте. И забили трижды – могли и четвертый провести, но арбитры проморгали пенальти. К сожалению, за старания очков не дают, поэтому Металлист 1925 остался в двух очках от зоны плей-офф за выживание.

Сегодня харьковчанам очень важно зацепиться хотя бы за ничью, ведь Александрия отстает на два зачетных балла. Подопечные Руслана Ротаня имеют схожую с Металлистом 1925 историю – команда в течение последнего месяца явно прогрессировала, выдав серию хороших матчей. "Аграрии" достойно выглядели на фоне СК Днепр-1 и Руха, одолели Верес и едва не победила Кривбасс (криворожане переломили ход игры в последние 5 минут).

Даже наличие победы не позволило Александрии покинуть зону переходных матчей. Ее можно покинуть, даже расписав ничью – но для этого также нужно поражение Оболони от Динамо с разницей в два гола. Вариант вполне реальный, хотя лучше все же победить. Была бы четвертая победа в чемпионате.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рудавский, Кравченко, Вачиберадзе – Михайленко, Калитвинцев, Ковалец

Дисквалифицированы: Бычек (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Александрия

Металлист 1925: Сидоренко – Капинус, Курило, Е. Ткачук, Фарина – Габелок, А. Ткачук, Мартынюк – Ари, Борячук, Дмитренко

Александрия: Шевченко – Скорко, Логинов, Савченко, Копина – Сигеев, Шостак, Плакса – Джевани, Погорелый, Шулянский

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Делать прогнозы на такие матчи трудно. Команды равны, проблемы и преимущества одинаковы, а количество рандомных факторов УПЛ огромное. Тем не менее, есть смысл поставить на нормальное такое количество голов. Оборона у обоих коллективов неидеальна, пропускают они регулярно, забивают в ответ тоже часто. Должны "пробить" ТБ 2,5.

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