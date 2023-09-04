"Пара Кучер – Красников – основные виновники вылета СК Днепр-1 из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направаления.

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Что имею в виду? Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского.

Красников топ-менеджер? У него может быть успех только в той команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурилово. Красников – это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится", – сказал Береза в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Красников проработал спортивным директором СК Днепр-1 ровно год – с августа 2022-го по август 2023-го.

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