Зірковий аргентинець опублікував в Instagram короткий і скромний допис.

Шедеври Мессі та Грізманна і піжонський промах з 30 сантиметрів у відеоогляді матчу Барселона – Уеска – 4:1

"Для мене велика честь – досягнути такої кількості матчів за Барселону. Дякую всім колегам, які упродовж цих років супроводжували мене, а також моїй родині і друзям за те, що вони завжди поруч", – написав Мессі.

Додамо, що 21 березня форвард має всі шанси стати одноосібним рекордсменом – матч проти Реал Сосьєдада буде для Лео 768-м у складі Барселони.

Барселона розгромила Уеску завдяки феєрії Мессі та шедевру Грізманна – каталонці підібрались до Атлетіко