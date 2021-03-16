Звездный аргентинец опубликовал в Instagram короткое и скромное сообщение.

Шедевры Месси и Гризманна и пижонский промах с 30 сантиметров в видеообзоре матча Барселона – Уэска – 4:1

"Для меня большая честь – достичь такого количества матчей за Барселону. Спасибо всем коллегам, которые на протяжении этих лет сопровождали меня, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом", – написал Месси.

Добавим, что 21 марта форвард имеет все шансы стать единоличным рекордсменом – матч против Реал Сосьедад будет для Лео 768-м в составе Барселоны.

Барселона разгромила Уэску благодаря феерии Месси и шедевру Гризманна – каталонцы подобрались к Атлетико​​​​​​​