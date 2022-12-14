На 69-й хвилині Хуліан Альварес зробив рахунок 3:0 і зняв всі питання щодо фіналіста Мундіалю в Катарі, але левова частка у цьому забитому м'ячі належить Ліонелю Мессі.

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Лідер збірної Аргентини двічі познущався з Йошко Гвардіола, який є лідером захисту Хорватії. 35-річний Мессі спершу легко втік від значно молодшого опонента, після чого ще раз ефектно розвернув його і віддав гольовий пас на форварда Манчестер Сіті. Топ-клас.

До слова, наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч оцінює Гвардіола у 100 мільйонів євро і вважає, що його співвітчизник має всі шанси стати найдорожчим захисником у світі. Зараз Transfermarkt оцінює 20-річного оборонця РБ Лейпциг у 60 мільйонів євро.

Суперником Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2022 стане переможець пари Франція – Марокко. Фінал буде зіграний 18 грудня, початок – о 17:00 за київським часом.

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