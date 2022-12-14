На 69-й минуте Хулиан Альварес сделал счет 3:0 и снял все вопросы по поводу финалиста Мундиаля в Катаре, но львиная доля в этом забитом мяче принадлежит Лионелю Месси.

Аргентина – Хорватия – 3:0 – видео голов и обзор полуфинала ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины дважды поиздевался над Йошко Гвардиолом, который является лидером защиты Хорватии. 35-летний Месси сперва легко убежал от куда младшего оппонента, после чего еще раз эффектно развернул его и отдал голевой пас на форварда Манчестер Сити. Топ-класс.

К слову, наставник Шахтера Игор Йовичевич оценивает Гвардиола в 100 миллионов евро и считает, что у его соотечественника есть все шансы стать самым дорогим защитником в мире. Сейчас Transfermarkt оценивает 20-летнего центрбека РБ Лейпциг в 60 миллионов евро.

Соперником Аргентины в финале чемпионата мира-2022 станет победитель пары Франция – Марокко. Финал будет сыгран 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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