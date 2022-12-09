"Ми в загребському Динамо відразу бачили, що Гвардіол виросте в топового захисника. Я розумію, що люди здивовані його прогресом, але нас він вже не дивує. Чемпіонат світу для Йошко – просто черговий крок у кар'єрі.

Кривдник Реала і Шахтаря може замінити Піке в Барселоні

У нього ментальність, яка не характерна молодим футболістам. Він нагадує мені Серхіо Рамоса. Якщо трапляється невдача, він просто встає та залишається непорушним. Розумний центрбек, який класно читає гру та сильний у єдиноборствах.

Раніше у ньому шукали слабкі місця, а я казав: "Не підпишете його зараз – не підпишете ніколи". Лейпциг вже відхилив пропозицію Челсі за 80 млн. Думаю, що за нього можна вимагати 100 мільйонів і зробити Йошко найдорожчим захисником.

Якби все залежало від мене, я б хотів трансфер Гвардіола в Реал. Навіть не хочу нічого іншого чути. Мене дивує, що Реал не підписав його 2-3 роки тому. Хоча я розумію, що в Мадриді чекали, поки футболіст подорослішає", – цитує Йовічевіча Marca.

Гвардіол минулого літа перейшов з загребського Динамо в Лейпциг. Йошко демонструє прекрасні показники на ЧС-2022: 25 виносів, 7 перехоплень, 30 підбирань. Йовічевіч допоміг Гвардіолу прорватися у великий футбол, тренуючи молодіжку, а потім основу Динамо З.

Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022