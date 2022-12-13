Хорвати вистояли півгодини, але потім зазнали подвійного удару. Оборона "проспала" Хуліана Альвареса, і Ліваковіч був змушений збивати нападника аргентинців. Кіперу "картатих" показали жовту, а Мессі чітко реалізував пенальті ударом під поперечину. Через 5 хвилин Аргентина подвоїла перевагу. Альварес знову пронісся центром і цього разу вже сам завершив момент.

Аргентина знищила Хорватію і вийшла у фінал ЧС-2022 – історичний Мессі кидає виклик Мбаппе, хоча Лео перевершили

По перерві все дійшло до побиття, коли знову спрацювала парочка Мессі-Альварес. На 69-й хвилині Лео зробив посміховисько з Гвардіола та викотив чудову передачу молодому партнеру – 3:0. Аргентина впевнено вийшла до фіналу ЧС, де зустрінеться з переможцем пари Франція – Марокко.