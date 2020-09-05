Ліонель Мессі не поспішає повертатися в розташування Барселони, яка повним ходом готується до початку сезону.

Аргентинець не прийшов на ПЛР-тестування, яке повинно було відбутися сьогодні вранці на тренувальні базі клубу, інформує AS. Багато представників ЗМІ чекали на появу зіркового форварда, але їх спіткало розчарування.

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Мессі не має права тренуватися з командою, допоки не здасть негативний тест на коронавірус. Перша перевірка у Барселоні відбулася ще тиждень тому, але Лео в розпал конфлікту з клубом проігнорував її. Імовірно, 33-річний нападник зробив тест вдома, щоб уникнути зайвої уваги преси.

У неділю гравці Барселони мають вихідний, тому повноцінного повернення Мессі до тренувань не слід чекати раніше понеділка. Новий сезон Прімери розпочнеться вже 11 вересня, щоправда, команда Кумана стартує пізніше за інші клуби.

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