Рональд Куман спробує запросити у Барселону гравців, з яким раніше працював у збірній Нідерландів.

Каталонський гранд досягнув серйозного прогресу у переговорах щодо Вейналдума (Ліверпуль) та Депая (Ліон), стверджує AD.

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У обох гравців через рік закінчуються контракти з нинішніми клубами, тому ціна на них буде доволі скромною – від 10 до 30 млн євро. Втім, спочатку Барселоні потрібно розчистити місце перед можливим приходом двох новачків. "Блаугранас" сподіваються перейти до фінальної стадії переговорів після завершення паузи на матчі збірних, яка триватиме до середини наступного тижня.

Нагадаємо, що Вейналдум і Депай разом зі збірною Нідерландів будуть суперниками України на груповій стадії Євро-2020.

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