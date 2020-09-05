Лионель Месси не спешит возвращаться в расположение Барселоны, которая полным ходом готовится к началу сезона.

Аргентинец не пришел на ПЦР-тестирование, которое должно было состояться сегодня утром на тренировочной базе клуба, информирует AS. Многие представители СМИ ждали появления звездного форварда, но их постигло разочарование.

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Месси не имеет права тренироваться с командой, пока не сдаст отрицательный тест на коронавирус. Первая проверка в Барселоне состоялась еще неделю назад, но Лео в разгар конфликта с клубом проигнорировал ее. Вероятно, 33-летний нападающий сделал тест дома, чтобы избежать излишнего внимания прессы.

В воскресенье игроки Барселоны имеют выходной, поэтому полноценного возвращения Месси к тренировкам не следует ожидать раньше понедельника. Новый сезон Примеры начнется уже 11 сентября, правда, команда Кумана стартует позже других клубов.

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