Мессі знову не забив у матчі Прімери і повторив свою провальну серію шестирічної давнини

Форвард Барселони Ліонель Мессі неприємно дивує відсутністю голів у останніх матчах чемпіонату Іспанії.

Аргентинець не зміг вразити ворота Хетафе (2:1) і продовжив свою "суху" серію в Прімері до чотирьох турів.

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Востаннє таке траплялося з Мессі шість років тому, інформує журналіст Педро Мартін. У сезоні 14/15 зірка Барселони також "мовчав" чотири гри поспіль, допоки не реалізував пенальті у ворота Валенсії. Щоправда, поточну невдалу серію Мессі компенсує неймовірною кількістю асистів – шість гольових передач у останніх трьох матчах (у поєдинку проти Хетафе аргентинець допоміг Грізманну).

Додамо, що зірка Барселони залишається лідером бомбардирських перегонів Прімери, випереджаючи Бензема на один гол.

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