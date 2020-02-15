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Мессі знову не забив у матчі Прімери і повторив свою провальну серію шестирічної давнини

15 лютого 19:55 772 Читать на русском
Мессі знову не забив у матчі Прімери і повторив свою провальну серію шестирічної давнини
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі неприємно дивує відсутністю голів у останніх матчах чемпіонату Іспанії.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

Аргентинець не зміг вразити ворота Хетафе (2:1) і продовжив свою "суху" серію в Прімері до чотирьох турів.

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Востаннє таке траплялося з Мессі шість років тому, інформує журналіст Педро Мартін. У сезоні 14/15 зірка Барселони також "мовчав" чотири гри поспіль, допоки не реалізував пенальті у ворота Валенсії. Щоправда, поточну невдалу серію Мессі компенсує неймовірною кількістю асистів – шість гольових передач у останніх трьох матчах (у поєдинку проти Хетафе аргентинець допоміг Грізманну).

Додамо, що зірка Барселони залишається лідером бомбардирських перегонів Прімери, випереджаючи Бензема на один гол.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона - Хетафе
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