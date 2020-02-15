Месси снова не забил в матче Примеры и повторил свою провальную серию шестилетней давности

Форвард Барселоны Лионель Месси неприятно удивляет отсутствием голов в последних матчах чемпионата Испании.

Аргентинец не смог поразить ворота Хетафе (2:1) и продолжил свою "сухую" серию в Примере до четырех туров.

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Последний раз такое случалось с Месси шесть лет назад, информирует журналист Педро Мартин. В сезоне 14/15 звезда Барселоны также "молчал" четыре игры подряд, пока не реализовал пенальти в ворота Валенсии. Правда, текущую неудачную серию Месси компенсирует невероятным количеством ассистов – шесть голевых передач в последних трех матчах (в поединке против Хетафе аргентинец помог Гризманну).

Добавим, что звезда Барселоны остается лидером бомбардирской гонки Примеры, опережая Бензема на один гол.

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