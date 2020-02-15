Барселона у важкій дуелі обіграла гордий Хетафе – незамінність "нового" Мессі та випадковий козир Сетьєна

Барселона приймала Хетафе в рамках центральної зустрічі 24-го туру Ла Ліги. Читайте звіт матчу Барселона – Хетафе на Футбол 24.

Барселона до матчу розташовувалась на другій сходинці Ла Ліги, відстаючи від Реала на три очки, тому у господарів не було права навіть на нічию. Для гостей у цій зустрічі також не бракувало мотивації, після 23-х турів Хетафе сенсаційно забрав собі третю сходинку і дуже хоче взяти участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Суперники акуратно розпочали гру. Традиційно, Барса забрала собі контроль м'яча, але в основному господарі вовтузились у центрі поля. Хетафе мляво відповідав контратаками, не загострюючи гру. По-справжньому небезпечний момент виник ближче до 15-ї хвилини, Мессі отримав розкішний пас з-за спин захисників гостей, проте у дуелі один на один не зміг переграти голкіпера суперника Давіда Соріа.

Гості з відповіддю не забарились. Спочатку після непорозуміння у захисній ланці каталонців Хорхе Моліна вибіг на побачення з Тер Штегеном, але здобув лише кутовий, після якого Хетафе зумів вийти вперед, проте лише на кілька хвилин. З першим ударом після навісу німецький воротар впорався, а на добиванні точно зіграв захисник Алан Ньйом. На заваді радості гравців Хетафе стала система VAR. Арбітр скористався відеоасистентом та справедливо скасував взяття воріт, адже перед голом Ньйом брутально зніс оборонця Барси Самюеля Умтіті.

"Фантомний" гол суперника розбудив Мессі та компанію. Ліонель отримав м'яч поза межами штрафного майданчика і одним пасом вивів Грізманна на зустріч з Соріа, француз не схибив. 1:0. Такий сценарій боляче вдарив по Хетафе і за кілька хвилин космічна комбінація "блаугранас" також завершилась голом. Кілька блискавичних пасів доставили м'яч Фірпо, який прострілив з лівого флангу, а Серхі Роберто розстріляв ближній кут воріт суперника. Варто відзначити, Фірпо розпочав матч з лави запасних, але травма Жорді Альби на 22-й хвилині спровокувала вихід Хуніора.

До свистка на перерву Мессі міг добивати гостей, але дві хороші нагоди аргентинець змарнував, про що пошкодував у другому таймі. Після відпочинку Барса дозволила собі розслабитись і збавила оберти. Гості помітили це і покарали суперника за надмірну самовпевненість. Блискавично правим флангом прорвався Хайме Мата, на навіс форварда Хетафе вдало відгукнувся Анхель та змусив Тер Штегена діставати м'яч з сітки воріт.

Гості мали нагоду відразу зрівняти рахунок, але після хаосу у штрафному майданчику каталонців Марк-Андре дивом врятував своїх колег. Парад фейлів продовжив, нападник "блаугранас" Антуан Грізманн, який також не зумів реалізувати дві хороші нагоди. Останні хвилини двобою Барселона більше грала на втримання рахунку. Швидкий темп підопічних Сетьєна виснажив суперника, якому не вистачило сил на кінцівку гри.

Отже, перемога дозволила каталонцям зрівнятись з Реалом за очками, але на мадридців ще очікує зустріч з Сельтою. Хетафе залишився на третій сходинці, випереджаючи Атлетіко на два очки.

Мессі – універсал, на відміну від Барселони

Під керівництвом Сетьєна Барселона здобуває перемоги, але вони даються дуже великими зусиллями. А зараз за відсутності ротації у лінії атаки каталонцям ще важче. Традиційне 4-3-3 від Барселони майже перетворилось у 4-4-2, де головною зміною є позиція Ліонеля Мессі. Зірковий аргентинець віддав останній рубіж Антуану Грізманну, а сам взявся підпрацьовувати у півзахисті "блаугранас".

Проте незамінність Ліонеля є очевидною, будь-який більш-менш вартісний момент не пройшов повз ніг Мессі. Під час другого голу Барси форвард відзначився асистом. Незважаючи на нове амплуа, 32-річний аргентинець продовжує завдавати небезпечних ударів супернику, але вже протягом 4-х турів це не принесло жодного результат, що взагалі нетипово для Лео. Поміж тим, Мессі отримав найвищі оцінки майже у всіх статистичних порталах, зокрема Whoscored назвав його гравцем матчу (8,3).

Хетафе

"Сині" жодного разу в історії не перемагали на Камп Ноу і сьогодні дива не трапилось. Проте варто віддати належне гостям, які були дуже близькі до того, щоб відібрати у Барси дорогоцінні очки. Така поразка від чинного чемпіона Іспанії заслуговує лише на похвалу від вболівальників Хетафе. Достатня кількість створених моментів, саме створених, а не випадкових шансів, на жаль для гостей, не була реалізована. Ще один парадокс матчу полягає в тому, що єдиний гол Хетафе забив саме нападник Анхель, який є одним з претендентів на заміну травмованим форвардам каталонців.

Наставник гостей Хосе Бордалас може лише похвалити своїх підопічних за протидію Барсі. Хетафе є однією з сенсацій нинішнього розіграшу Ла Ліги. "Сині" здобули максимальну кількість очок за останні 4 тури, більше того, 7 з 9 крайніх матчів вони завершили без пропущених м'ячів. Навіть поразка від Реала (0:3) у 19-му турі не відповідає подіям на полі, адже саме Хетафе володів грою до другого пропущеного гола.

У команді Хосе Бордаласа немає зірок, які індивідуально можуть змінити хід поєдинку, сила "синіх" – хімія на полі і вдала взаємодія гравців, що неодноразово підкреслював головний тренер. Атлетіко та Севілья розташувались від Хетафе на відстані однієї перемоги, тому на команду очікує надважкий веснянний період, якщо вони хочуть поборотись за місце у Лізі чемпіонів.

Випадковий козир Сетьєна

Смертельною зброєю Кіке Сетьєна у двобої з Хетафе стали фланги. Правий фланг був закріплений за Серхі Роберто, тоді як за лівим традиційно мав наглядати Жорді Альба, який після 20-ї хвилини покинув поле зі болем на обличчі і тримаючись за пах. На заміну Жорді вийшов 23-річний Фірпо Хуніор. Сказати, що домініканець достойно прикрив свого досвідченого партнера – нічого не сказати.

Фірпо легко влився у ігровий тонус поєдинку. Партнери по команді фактично не помітили втрати. Забіги лівого захисника, хороша взаємодія з Ансу Фаті, вдала робота в обороні – заслуговують лише на схвальні відгуки. Гордістю оборонця у поєдинку став другий гол, у якому Фірпо не загубився у складній комбінації Барси, а навіть видав точний простріл у штрафний суперника. Колега Хуніора за позицією Серхі Роберто змістився зправа і влучним ударом приніс три очки команді

Хуніор влітку приєднався до Барси, перейшовши з Бетіса за 18 млн євро. Ще восени тодішній наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде активно користувався послугами Хуніора при пошкодженнях Альби, яких не бракувало, адже Хуніор вже примудрився зіграти у 10-матчах Прімери та відзначитись голом і асистом. UPD: чергове пошкодження Жорді виявилось досить серйозним, тому Фірпо має шанс продемонструвати свій потенціал у важливих матчах проти Реала та Наполі.

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