У вівторок вдень Холанда запитали про "Золотий м'яч", який нещодавно знову було вручено Ліонелю Мессі. "Я виграв усе, але мені лише 23 роки, тому я хочу виграти все знову. Мессі – найкращий гравець, який коли-небудь грав, тож, можливо, йому слід завершити кар'єру, щоб хтось інший міг вважатися найкращим.

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Я дуже щасливий тут, у Манчестер Сіті. Тренер, рада директорів, гравці – мене оточують чудові люди. Ніколи не знаєш, що станеться завтра, але зараз я можу стверджувати, що щасливий. Люди кажуть, що я добре забиваю голи, але [у дербі з МЮ] я запоров найкращий шанс у світі, тож мені є куди рости.

Копенгаген? Деякі представники клубу хотіли мене запросити, але не всі. Тому цього не сталося. Думаю, вони про це шкодують", – цитує Голанда Voetbal International.

Матч Манчестер Сіті – Копенгаген відбудеться в середу, 6 березня. Перша зустріч завершилася перемогою "містян" із рахунком 3:1.

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