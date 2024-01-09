Дворазові чемпіони МЛС ухвалили рішення прийняти гостей із Маямі не на рідному Мерсі Парк (вміщує 18 тисяч глядачів), а на один матч переїхати на арену клубу НФЛ Канзас-Сіті Чіфс, де можуть розміститися понад 76 тисяч. Все через бажання великої кількості людей побачити гру Лео Мессі, повідомляє прес-служба Спортінг Канзас-Сіті. Вартість квитків стартуватиме з 65 доларів. Поєдинок відбудеться 13 квітня.

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"Цей матч викликав безпрецедентний інтерес після того, як MLS оприлюднила наш розклад менш ніж три тижні тому. Ми віримо, що це буде найбільша подія в Канзас-Сіті цієї весни, і ми пишаємося партнерством з Arrowhead Events, щоб забезпечити неймовірні враження для наших уболівальників і нашої команди.

Можливість провести цей матч, який має стати першим матчем MLS Ліонеля Мессі на Середньому Заході, на стадіоні Arrowhead є особливо цікавою, оскільки наш регіон готується прийняти матчі Копа Амеріка цього літа та матчі чемпіонату світу 2026 року", – заявив президент Спортінг Канзас-Сіті Джейк Рейд.

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