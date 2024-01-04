Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, що йому не вистачає в команді Ліонеля Мессі.

"Я, як і раніше, сумую за можливістю грати з Мессі. Такий нападник, як я, який любить поглинати простори, має точно знати, що отримає пас. Поруч з Мессі відчуваєш впевненість, бо м'яч буде у тебе.

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Це розкіш, яку може дати практично лише Ліонель. Грати поруч із Мессі – особливі відчуття", – наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, що француз та аргентинець грали в ПСЖ разом два сезони. Влітку 2023 року Ліонель Мессі приєднався у статусі вільного агента до Інтера Маямі.

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