Двухразовые чемпионы МЛС приняли решение принять гостей из Майами не на родном Мерси Парк (вмещает 18 тысяч зрителей), а на один матч переехать на арену клуба НФЛ Канзас-Сити Чифс, где могут разместиться более 76 тысяч. Все из-за желания большого количества людей увидеть игру Лео Месси, сообщает пресс-служба Спортинг Канзас-Сити. Стоимость билетов стартует с 65 долларов. Поединок состоится 13 апреля.

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"Этот матч вызвал беспрецедентный интерес после того, как MLS обнародовала наше расписание менее трех недель назад. Мы верим, что это будет самое большое событие в Канзас-Сити этой весной, и мы гордимся партнерством с Arrowhead Events, чтобы обеспечить невероятные впечатления для наших болельщиков и нашей команды.

Возможность провести этот матч, который должен стать первым матчем MLS Лионеля Месси на Среднем Западе, на стадионе Arrowhead особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Копа Америка этим летом и матчи чемпионата мира 2026 года", – заявил президент Спортинг Канзас-Сити Джейк Рейд.

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