"У Барселоні всі знають мене, вони знають, що я – переможець і хочу продовжувати конкурувати. Хочу провести останні роки кар'єри, борючись за титули. Я вітаю Дані Алвеса, який виграв олімпійську медаль, і я попереджаю його, що я йду боротися, щоб наздогнати його і перевершити його рекорд.

Бразилія дотиснула Іспанію і вдруге поспіль виграла Олімпійські ігри – Дані Алвес здобув 46-й трофей у кар'єрі

Це мій менталітет. Я повинен знайти свій спосіб продовжувати конкурувати і перемагати. У мене є ціль виграти ще одну Лігу чемпіонів. Півфінал проти Ліверпуля... Півфінал проти Челсі з Пепом... У нас було покоління, яке могло досягти більшого в Лізі чемпіонів. З іншого боку, мені вдалося виграти інші трофеї. Я не шкодую про це.

Давайте подивимося, скільки я можу витримати з точки зору фізичних кондицій. У мене не було серйозних травм. Я буду грати, поки не зрозумію що настав час зупинитися. Я знаю, що це дуже складно", – сказав Мессі на прощальній прес-конференції.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє