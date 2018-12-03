Мессі зізнався, що мотивує його залишатися в футболі

Нападник Барселони Ліонель Мессі розповів про свою мотивацію.

"Мені не подобається програвати, установка на кожен матч – перемога. Команда завжди вище за особистість. Найбільші успіхи досягалися завдяки гарній командній роботі. Всі гравці важливі.

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Кожного разу, коли ми починаємо новий сезон, я завжди намагаюся ставати кращим як на індивідуальному, так і командному рівні.

Я хочу, щоб Барселона виграла все. Мета Барси – вигравати у всіх турнірах, в яких бере участь, моя мотивація – ставати кращим з кожним роком", – цитує Мессі Diario Sport.

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