Мессі зізнався, що мотивує його залишатися в футболі

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Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікендуСвіт — 18:12 508
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Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікаціїЄвро-2020 — 17:50 4114
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Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні париЛіга націй — 15:57 3263
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