Дель Боске: "Золотий м'яч" втрачає свою цінність, якщо Мессі немає серед найкращих

Вінсенте дель Боске без вусів – тепер Ви бачили все / Фото з соцмереж

Екс-наставник збірної Іспанії Вінсенте дель Боске у новому образі прокоментував цьогорічних номінантів на "Золотий м'яч".

«Я дуже здивований, що в трійці лідерів немає Мессі.

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Думаю, нагорода втрачає свою цінність, якщо його немає серед найкращих гравців світу. Щонайменше, це трохи дивно", – цитує дель Боске видання Marca.

Також легендарний тренер не міг обійти тему свого нового іміджу.

"Що стосується того, чому я збрив вуса, то у мене їх забрали, але лише через 45 років. Я пручався, як міг".

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