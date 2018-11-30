Дель Боске: "Золотий м'яч" втрачає свою цінність, якщо Мессі немає серед найкращих

Ліга Європи — 11:38 2496
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"Спершу хаос, потім спокій". Англійські ЗМІ захоплюються молоддю Арсенала й описують дивні події перед матчем з Ворсклою
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Конкурент Луніна Куельяр відновився від травми – українець може знову осісти на лаві запасних ЛеганесаІспанія — 08:00 454
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Челсі – ПАОК: Хачеріді отримав пряму червону картку вже в дебюті матчу – найшвидше вилучення в Лізі Європи з 2015 рокуЛіга Європи — 29 лист 7100
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Ліга Європи: Лейпциг програв битву РБ найкращій команді турніру, кривдник України приніс Зеніту плей-оффЛіга Європи — 29 лист 1133
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Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 29 лист 4182
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