Мессі здійснив грубий фол на червону картку – арбітри і VAR закрили очі на ганебний вчинок капітана Барселони

Барселона мінімально обіграла Атлетік із Більбао в рамках 31-го туру Ла Ліги. Ліонель Мессі відзначився неоднозначною поведінкою.

Поки вся Іспанія продовжує обговорювати суддівські поблажки мадридському Реалу, Хесус Хіль Масано дав привід говорити, що Барселона теж отримує допомогу від слуг футбольної Феміди.

Барселона здобула важку перемогу над Атлетіком і повернула лідерство у Прімері

Головний арбітр матчу Барселона – Атлетік просто проігнорував порушення правил Ліонелем Мессі. Аргентинець фактично заробив вилучення за рахунку 0:0, наступивши на ногу Єраю Альваресу, який лежав на газоні. Однак ні Хесус Хіль, ні арбітр, який відповідав за VAR, жодним чином не відреагували на цей епізод.

Додамо, що Барселона таки перемогла Атлетік завдяки голу Івана Ракітіча (з асисту Мессі) та бодай тимчасово повернула собі лідерство в турнірній таблиці. Ліонель в другому матчі поспіль покинув поле без забитого м'яча, проте це не заважає аргентинцю впевнено очолювати список бомбардирів Прімери з 21 голом у 26 іграх.

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