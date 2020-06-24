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Мессі здійснив грубий фол на червону картку – арбітри і VAR закрили очі на ганебний вчинок капітана Барселони

08:15 - Читать на русском
Мессі здійснив грубий фол на червону картку – арбітри і VAR закрили очі на ганебний вчинок капітана Барселони
Ліонель Мессі (ліворуч) / Getty images

Барселона мінімально обіграла Атлетік із Більбао в рамках 31-го туру Ла Ліги. Ліонель Мессі відзначився неоднозначною поведінкою.

71’ Іван Ракітіч
 
71’ Іван Ракітіч

Поки вся Іспанія продовжує обговорювати суддівські поблажки мадридському Реалу, Хесус Хіль Масано дав привід говорити, що Барселона теж отримує допомогу від слуг футбольної Феміди.

Барселона здобула важку перемогу над Атлетіком і повернула лідерство у Прімері

Головний арбітр матчу Барселона – Атлетік просто проігнорував порушення правил Ліонелем Мессі. Аргентинець фактично заробив вилучення за рахунку 0:0, наступивши на ногу Єраю Альваресу, який лежав на газоні. Однак ні Хесус Хіль, ні арбітр, який відповідав за VAR, жодним чином не відреагували на цей епізод.

Додамо, що Барселона таки перемогла Атлетік завдяки голу Івана Ракітіча (з асисту Мессі) та бодай тимчасово повернула собі лідерство в турнірній таблиці. Ліонель в другому матчі поспіль покинув поле без забитого м'яча, проте це не заважає аргентинцю впевнено очолювати список бомбардирів Прімери з 21 голом у 26 іграх.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
Барселона перемогла Атлетік: Мессі повернув лідерство в Прімері, Пуч і Фаті рвуться в старт, хвороблива гра "блаугранас"
03:57
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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Головне Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Єрай Єрай Альварес Хіль Хіль Мансано Барселона - Атлетік
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