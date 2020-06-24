Барселона здобула важку перемогу над Атлетіком і повернула лідерство у Прімері

В рамках поєдинку 31-го туру іспанського чемпіонату Атлетік дав бій на Камп Ноу, але уникнути поразки не зумів (0:1).

Після фіаско у минулому турі Кіке Сетьєн не став сильно змінювати склад, обмежившись ротацією двох виконавців – замість Ракітіча вийшов Артур, а Грізманн відправив на банку Брейтвейта. В разі перемоги Барса виходила б на чисту першу позицію (до матчу Реала), але поки що у двох грандів була рівність очок при перевазі "бланкос" у очних зустрічах. Преса ж протягом останніх бомбила інсайдами про сутичку Мессі з Грізманном та про бажання де Йонга покинути клуб. Словом, на "блаугранас" у поєдинку з Атлетіком було цікаво глянути.

Перша половина першого тайму виявилась дуже динамічною й потішила значною кількістю моментів. Вже на 4-й хвилині зустрічі тер Штегену після подачі з флангу довелося вигрібати м'яч долонею з лівого нижнього кута, на що Барса відповіла контратакою з невдалим замиканням Суареса п'яткою та потужним ударом Бускетса точно в голову Альваресу. Після цього команди розмінялися кількома контрвипадами: на 14-й хвилині один з них завершився виходом Вільямса один-в-один проти Піке та пострілом з правого краю штрафного – повз ближню стійку! Барса відповіла двома сильними ударами Суареса – з лінії карного майданчика він пробив в руки Вільямсу, а з правого краю спрямував м'яч повз дальній кут.

Новий розмін стався на 20-х хвилинах. Спочатку Суарес обігрався у стіночку з Мессі й виходив віч-на-віч з Сімоном, однак Унаї випередив Луїса. Атлетік огризнувся кутовим з ударом головою вище воріт у виконанні Альвареса. Після цього команди створили два схожих і найбільш небезпечних епізоди в таймі: на 23-й хвилині Лекуе увірвався на лівий край штрафного, обійшов Піке і викотив м'яч в центр на Вільямса – в останню мить Бускетс у підкаті вибив "круглого" з-під ніг Іньякі. Барса на 25-й відповіла контратакою з проривом Мессі по центру та пасом Суаресу вліво; Луїс увірвався на край карного майданчика, витягнув на себе Сімона й віддав передачу під удар Відалю в порожні ворота – і знову в останню секунду м'яч вибили з-під ніг!

Друга половина тайму була не менш динамічною, але більш позиційною. Яскраві моменти з цього періоду не згадати, а загальна перевага була на боці Барси – каталонці тримали м'яч 64% ігрового часу, а Мессі заробив кілька кутових та провів низку слабеньких ударів. Втім, Атлетік оборонявся доволі впевнено, рідко впускаючи "блаугранас" у штрафний. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму Атлетік остаточно сів в глуху оборону, навіть не помишляючи про контратаки, хоча періодично команда вмикала високий пресинг. У Барси ж при тотальному домінуванні в перші 20 хвилин загострювати не виходило – за цей період вдалося створити лише один момент. Але який! Мессі увірвався на правий фланг оборони, зібрав на собі захисників і вирізав подачу на лівий край штрафного Грізманну – Антуан опинився прямо перед Сімоном! Втім, Унаї одразу побіг на м'яч, скоротив відстань і парирував удар Антуана. Зрештою, Сетьєн зняв його з гри на 65-й хвилині разом з Бускетсом, а незадовго до цього змінили Артура – на полі з'явилися Фаті, Пуч і Ракітіч.

Фаті одразу ж міг стати героєм, замкнувши подачу з глибини ударом головою, але м'яч полетів значно вище воріт. Гаіска Гарітано на 70-й хвилині вирішив парирувати заміни Сетьєна, випустивши додаткового захисника Капу та освіживши напад (замість Вільямса вийшов Вільялібре), але вже на 71-й оборону Атлетіка прошили. Мессі увірвався в штрафний, зібрав на собі кількох захисників і спробував пробити, однак удар заблокували – втім, відскок спіймав Ракітіч, який вертикально пішов перед, протаранив захисників і, обігравшись з Лео, опинився прямо перед Сімоном. Далі був точний постріл. 1:0!

Барселона не збавляла обертів, ледь не подвоївши свою перевагу на 80-й хвилині після прориву Мессі на правий край карного майданчика та крученого удару в дальній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Лише тоді баски зібралися й пішли уперед великими силами, що ледь не вилилось у гол. Кілька хвилин м'яч літав над захисниками каталонців, а на 83-й хвилині він промайнув прямо над головою Рауля Гарсії – привіт тер Штегену, який несподівано занервував і помилився на виході. Барса тут же перехопила ініціативу й огризнулася двома ударами: на 88-й Мессі метрів з 24-х пробив поруч з каркасом, а на 89-й Піке неточно замкнув подачу з кутового.

Атлетік міг видряпати нічию вже у компенсований час після навісу зі штрафного на Нуньєса, але Унаї головою спрямував м'яч над поперечиною. Барса також могла забити – на 90+5-й хвилині Відаль потужним ударом метрів з восьми пробив у Сімона, а Фаті з добивання влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу каталонців.

Таким чином, Барселона набрала 68 очок, повернувши собі першу позицію в Ла Лізі. Реал відстає на три залікових бали, однак мадридці свій матч ще не зіграли. Атлетік, маючи в активі 42 пункти, тримається на десятій сходинці.