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Месси совершил грубый фол на красную карточку – арбитры и VAR проигнорировали постыдный поступок капитана Барселоны

08:15 - Читати українською
Месси совершил грубый фол на красную карточку – арбитры и VAR проигнорировали постыдный поступок капитана Барселоны
Лионель Месси (слева) / Getty images

Барселона минимально обыграла Атлетик из Бильбао в рамках 31-го тура Ла Лиги. Лионель Месси отличился неоднозначным поступком.

71’ Иван Ракитич
 
71’ Иван Ракитич

Пока вся Испания продолжает обсуждать судейские поблажки мадридскому Реалу, Хесус Хиль Масано дал повод говорить, что Барселона тоже получает помощь от слуг футбольной Фемиды.

Барселона одержала тяжелую победу над Атлетиком и вернула лидерство в Примере

Главный арбитр матча Барселона – Атлетик просто проигнорировал нарушение правил Лионелем Месси. Аргентинец фактически заработал удаление при счете 0:0, наступив на ногу Йераю Альваресу, который лежал на газоне. Однако ни Хесус Хиль, ни арбитр, который отвечал за VAR, никак не отреагировали на этот эпизод.

Добавим, что Барселона таки победила Атлетик благодаря голу Ивана Ракитича (с ассиста Месси) и хотя бы временно вернула себе лидерство в турнирной таблице. Лионель во втором матче подряд покинул поле без забитого мяча, однако это не мешает аргентинцу уверенно возглавлять список бомбардиров Примеры с 21 голом в 26 играх.

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Лионель Лионель Месси Главное Барселона Барселона Испания Видеоновости Ерай Ерай Альварес Хиль Хиль Мансано Барселона - Атлетик
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