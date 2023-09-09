Нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі розповів, який оборонець вразив його найбільше.

Аргентинець після вибіркового матчу до ЧС-2026 проти Еквадору відзначив свого партнера по національній команді. Ліонель Мессі заявив, що Крістіан Ромеро, який виступає за Тоттенхем, найкращий гравець на своїй позиції.

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"Для мене Ромеро зараз найкращий захисник у світі. Він приголомшливо зіграв проти Еквадору. Він був найкращим гравцем матчу", – цитує Мессі видання The Sun.

Нагадаємо, що збірна Аргентина обіграла Еквадор з рахунком 1:0 завдяки голу Ліонеля Мессі зі штрафного. Наступний матч аргентинці проведуть проти Болівії, який заплановано на 12 вересня.

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