Мессі здивував вибором найкращого захисника – компліменти дісталися гравцю Тоттенхема
Нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі розповів, який оборонець вразив його найбільше.
Аргентинець після вибіркового матчу до ЧС-2026 проти Еквадору відзначив свого партнера по національній команді. Ліонель Мессі заявив, що Крістіан Ромеро, який виступає за Тоттенхем, найкращий гравець на своїй позиції.
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"Для мене Ромеро зараз найкращий захисник у світі. Він приголомшливо зіграв проти Еквадору. Він був найкращим гравцем матчу", – цитує Мессі видання The Sun.
Нагадаємо, що збірна Аргентина обіграла Еквадор з рахунком 1:0 завдяки голу Ліонеля Мессі зі штрафного. Наступний матч аргентинці проведуть проти Болівії, який заплановано на 12 вересня.
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