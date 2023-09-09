Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси рассказал, какой защитник поразил его больше всего.

Аргентинец после отборочного матча к ЧМ-2026 против Эквадора отметил своего партнера по национальной команде. Лионель Месси заявил, что Кристиан Ромеро, выступающий за Тоттенхэм, лучший игрок на своей позиции.

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"Для меня Ромеро сейчас лучший защитник в мире. Он потрясающе сыграл против Эквадора. Он был лучшим игроком матча", – цитирует Месси издание The Sun.

Напомним, что сборная Аргентина обыграла Эквадор со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси со штрафного. Следующий матч аргентинцы проведут против Боливии, который запланирован на 12 сентября.

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