Мессі збирається бойкотувати старт Прімери – відчайдушний крок аргентинця у війні з Барселоною
Ліонель Мессі може вдатися до радикальних рішень, щоб змусити Барселону відпустити його в інший клуб.
Зірковий аргентинець готовий бойкотувати не лише тренувальні збори, а й старт команди в Прімері, інформує Marca.
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Барселона не поспішає карати Мессі і сподівається вирішити конфлікт мирним шляхом. Цього тижня Бартомеу зустрінеться з батьком форварда, але шанси на позитивний підсумок вкрай малі. Мессі та його представники вважають, що він має право розірвати контракт і шукати собі нову команду.
Нагадаємо, сьогодні Рональд Куман проводив перше тренування в Барселоні, проте шестиразовий володар "Золотого м'яча" його проігнорував.
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