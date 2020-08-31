Ліонель Мессі може вдатися до радикальних рішень, щоб змусити Барселону відпустити його в інший клуб.

Зірковий аргентинець готовий бойкотувати не лише тренувальні збори, а й старт команди в Прімері, інформує Marca.

Мессі у Манчестер Сіті: стали відомі деталі потенційного контракту зірки Барселони

Барселона не поспішає карати Мессі і сподівається вирішити конфлікт мирним шляхом. Цього тижня Бартомеу зустрінеться з батьком форварда, але шанси на позитивний підсумок вкрай малі. Мессі та його представники вважають, що він має право розірвати контракт і шукати собі нову команду.

Нагадаємо, сьогодні Рональд Куман проводив перше тренування в Барселоні, проте шестиразовий володар "Золотого м'яча" його проігнорував.

Мессі покидає Барселону: "приреченість" на сторінках британських ЗМІ та відверта заява родича Лео (LIVE)