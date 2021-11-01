"Чи повернуся я колись у Барселону? Так, я завжди казав, що хотів би допомагати цьому клубу. Хотів би колись стати технічним секретарем. Не знаю, чи це буде в Барселоні, чи десь ще.

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Якщо буде можливість, я хотів би знову зробити свій внесок, тому що це клуб, який я люблю. Я хотів би, щоб він і надалі продовжував зростати і залишатися одним із найкращих у світі", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барса не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем, і 34-річний аргентинець перебрався у ПСЖ.

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