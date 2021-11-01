"Вернусь ли я когда-нибудь в Барселону? Да, я всегда говорил, что хотел бы помогать этому клубу. Хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарем. Не знаю, будет ли это в Барселоне или где-то еще.

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Если будет возможность, я хотел бы снова внести свой вклад, потому что это клуб, который я люблю. Я хотел бы, чтобы он и дальше продолжал расти и оставаться одним из лучших в мире", – цитирует Месси Marca.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барса не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем, и 34-летний аргентинец перебрался в ПСЖ.

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